Большая мурена напала на российского туриста в Египте

На пляже отеля Beach Albatros в Хургаде большая мурена напала на россиянина и укусила его, сообщает SHOT .

Огромная мурена напала на человека прямо возле берега. Очевидцы ЧП оперативно вызвали скорую помощь. Пострадавшего отвезли в больницу.

Агрессивную рыбу выловили, положили в мусорный пакет и потом выпустили в открытом море, но подальше от берега.

Укусы мурены очень болезненные. Рана, оставленная этой рыбой, как правило, рваная, а если в нее попадет ядовитая кровь, то у пострадавшего начнется сильное воспаление с гнойниками и язвами.

При этом мурены редко нападают на людей, если рыб не провоцировать. Чаще всего аквалангисты плавают мимо них спокойно.

Ранее российских туристов предупредили, что на популярных курортах встречаются опасные морские обитатели, такие как медузы, акулы и скаты, что может привести к серьезным травмам.

