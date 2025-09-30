Вода с сюрпризом: чем грозит отдых на популярных курортах

Российские туристы на популярных курортах сталкиваются с опасными морскими обитателями, такими как медузы, акулы и скаты, что может привести к серьезным травмам, пишет «Вечерняя Москва» .

Отдых в Таиланде для российских туристов оказался опасным из-за нашествия медуз-физалий, укусы которых вызывают тяжелые ожоги, не заживающие месяцами. Восьмилетний мальчик получил некроз тканей ног после контакта с медузой и два месяца страдал от болей.

Эколог Ирина Головачева пояснила, что медузы появляются неожиданно и чаще всего встречаются в южных морях. При их появлении в воде лучше воздержаться от купания. В Крыму недавно отдыхающих также вынудили покинуть пляжи из-за скопления медуз.

В Египте опасность представляют акулы, из-за чего в Хургаде временно закрывали пляжи. В открытых водах встречаются книдарии — кораллы, гидроидные полипы и актинии, чьи токсины вызывают боль и зуд. Особенно опасны огненные гидрокораллы, ожог которых может быть смертельным.

Опасность также представляют мурены, морские змеи, осьминоги, морские ежи и скаты. Последние могут атаковать шипом и выделять яд, а электрические скаты способны создавать напряжение до 220 вольт.

Эколог напомнила, что любые неизвестные морские обитатели могут быть опасны не только из-за яда, но и из-за риска инфекций. Член Общественного совета при Минприроды России Владимир Пинаев отметил, что даже маленькие и яркие животные могут быть смертельно ядовитыми.

