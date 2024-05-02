Более 8 млн человек посетили парки Подмосковья в апреле 2024 г

В апреле 2024 года парки культуры и отдыха Подмосковья приняли более 8 млн гостей. Это на 10% больше числа посетителей за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Самым популярным стал парк «Пехорка» в городском округе Балашиха. Там побывали 372 тысячи человек. На втором месте — Центральный городской парк культуры и отдыха в округе Пушкинский, который посетили почти 275 тысяч человек. Тройку лидеров по посещаемости замкнул парк культуры и отдыха им. Л. Н. Толстого в городском округе Химки. В апреле своим местом для отдыха его выбрали около 258 тысяч человек.

Четвертое место занял Центральный парк в городском округе Долгопрудный, принявший более 230 тысяч гостей. На пятом месте расположился Парк Мира в городском округе Мытищи, который посетили 222 тысячи человек.

В парках Московской области на регулярной основе проходят общеобластные мероприятия. В марте этого года состоялась масштабная акция «Заходите на блины!», которую посетили около 250 тысяч человек. При этом для гостей была организована программа «Весна, цветы и комплименты», посвященная Международному женскому дню, а также «Пернатые в парках», приуроченная к Международному дню птиц. Их посетили более 20 и более 15 тысяч человек соответственно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — сказал Воробьев.

По словам губернатора, важно строить то, что житель ожидает от тебя.

«Поэтому парки мы строим, действительно, их сейчас 184, и дальше большая программа», — добавил Воробьев.