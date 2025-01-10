Более 260 тыс человек посетили Вологодскую область в новогодние праздники

Музеи, театры и различные рождественские и новогодние фестивали в этом году в Вологодской области посетили свыше 260 тысяч человек: это на 40 тысяч больше, чем в прошлом, сообщает «Бриф24».

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, среди гостей было более 380 туристических групп, для них провели более 4 тысяч мероприятий и создали множество локаций. Праздничные дни прошли весело и насыщенно.

Ранее сообщалось, что за новогодние праздники парки Подмосковья посетили более 2,2 млн человек. В этом сезоне в регионе работает 39 катков с искусственным льдом под открытым небом, открыто более 50 лыжных трасс и свыше 60 горок для тюбинга.

Кроме того, в разных городских округах Московской области функционируют 8 губернаторских каруселей. Власти региона многое делают для увеличения посещаемости благоустроенных мест.