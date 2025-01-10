Более 2,2 млн человек посетили парки Подмосковья за новогодние праздники

С 30 декабря по 8 января парки Подмосковья посетило более 2,2 млн человек, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 209 парков и лесопарков, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки и лесопарки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона. В этом сезоне для гостей и жителей Подмосковья функционирует 39 катков с искусственным льдом под открытым небом. На территории парков также открыто более 50 лыжных трасс и свыше 60 горок для тюбинга. В целом по региону доступно 184 лыжные трассы с общей протяженностью более 900 км, включая малые, средние и большие трассы, что позволит каждому выбрать подходящий уровень сложности. Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы благоустраиваем новые территории региона, следим за содержанием парков и регламентируем уборку территорий», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Самым посещаемым парком Подмосковья в новогодние праздники является парк «Пехорка» в Балашихе. Там побывало свыше 98,4 тыс. человек. Парк Пехорка расположен в центре города Балашиха. Река Пехорка, протекающая через его территорию, придает парку особый колорит. В 2017–2018 годах парк был благоустроен, что сделало его одним из самых популярных мест в городе. Здесь появились новые игровые зоны, спортивные площадки, а также уникальные аттракционы, такие как 5D-кинотеатр и контактный зоопарк. На территории расположены детские площадки, спортивные зоны и скейт парк. Кроме того, в парке обустроена набережная. Здесь продолжают появляться новые игровые зоны и арт-объекты, делая «Пехорку» еще более вдохновляющим местом для отдыха и развлечений. Для прогулок с собаками в парке обустроена площадка для выгула питомцев.

Вторым по посещаемости стал Центральный парк в Долгопрудном. В праздники его посетили более 62,2 тыс. человек. Центральный парк — самое любимое место отдыха жителей Долгопрудного. Он раскинулся на территории с каскадом русловых прудов, где можно покормить уток, птиц, а для любителей рыбалки есть возможность поудить рыбу. В рамках благоустройства в парке заменили покрытия, обновляли площадь для мероприятий, появилась транзитная велодорожка, которая проходит по всей территории. Для молодежи оборудовали современный скейт-парк. Разместили новые скамейки и урны, а также установили современные системы уличного освещения и видеонаблюдения. Территорию дополнительно озеленили.

Третьим по востребованности стал парк «Мира» в округе Мытищи. В праздничные дни его посетили почти 51,9 тыс. жителей и гостей города. Парк Мира расположен на правом берегу Яузы между Шараповкой, Новомытищинским проспектом и улицей Мира. Разнообразные локации и площадки позволяют проводить в парке мероприятия разных форматов. В парке расположены амфитеатр, площадь фонтана, несколько детских площадок в парке, скейтпарк, парк аттракционов.

Четвертым по посещаемости стал парк «Елочки» в округе Домодедово. В парке отдохнули более 50,7 тыс. человек. Парк разделен на зоны аттракционов, площадь для мероприятий и различные зоны отдыха. Кроме того, в парке расположена театральная галерея, эко-ферма, кафе и игровые площадки. Для любителей активного досуга есть спортивные площадки, скейт-парк, зона проката спортивного инвентаря, а также лазертаг и веревочный городок. Также на территории парка располагается Храм Петра и Февронии, аллея молодоженов, досуговый центр, танцевально-концертный зал.

И традиционно большим вниманием пользуется парк им. Ларисы Лазутиной в Одинцове. Парк им. Л. Лазутиной за праздничный сезон посетили свыше 50,2 тысяч человек. Парк расположен на территории Подушкинского лесопарка. Главное достояние парка — лыжная трасса. К 45-летию г. о. Одинцово трасса была благоустроена. Ежедневно для посетителей парка работают: детская и спортивная площадки, памп-трек, раздевалка, прокаты и сервисы спортивного инвентаря, детский клуб и точки питания в зоне фуд-корта. В выходные дни гостей парка ждут анимационные программы и творческие мастер-классы.

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 30 декабря по 8 января составила более 21,9 тыс. человек. Первой по посещаемости стала карусель в округе Чехов. Ее посетили более 4,6 тыс. человек. Второй и третьей по востребованности стали карусели в округе Сергиев-Посад и в округе Одинцово соответственно.

Неповторимый облик художественному оформлению карусели придал художник и дизайнер Денис Симачев. Этот аттракцион, созданный по итальянской технологии, оборудован 44 фигурами животных и яркой иллюминацией, создавая волшебную атмосферу для посетителей всех возрастов.

В Московской области функционируют 8 каруселей, которые расположены в различных городских округах. С момента установки каруселей в 2018 году, такие объекты стали важной частью отдыха и развлечений для жителей и гостей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.