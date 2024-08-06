Более 120 тыс человек посетили сырный фестиваль в Истре

Сырный фестиваль, который проходил со 2 по 4 августа в деревне Дубровское округа Истра, за три дня посетили свыше 120 тыс. жителей и гостей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В пятницу, первый день фестиваля, там побывали порядка 23 тыс. человек. Во второй и третий день — 54 тыс. и 43 тыс. посетителей соответственно. Таким образом, в этом году Сырный фестиваль принял 120 тыс. гостей. В прошлом году на гастрономическом фестивале в Истре побывали 116 тыс. человек. Всего в рамках фестиваля было реализовано 60 тонн сыров, 32 тонны молочной продукции (молока, творога, масла, кефира), 10 тонн мясных и колбасных изделий, 8 тонн меда, порядка 10 тыс. бутылок вина и более 15 тыс. единиц сладостей и изделий народных художественных промыслов и рукоделия.

Свою продукцию привезли фермеры из более чем 50 регионов России, в том числе, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.

От Московской области представлено 97 производителей. Также в фестивале приняли участие порядка 20 виноделен и предприятия народных художественных промыслов. Из зарубежных производителей свою продукцию привезли производители из Республики Беларусь.

На площадке фестиваля состоялся Сырный чемпионат 2024. Профессиональное жюри выбрало Чемпиона России среди сыров. Им стал сыр горгонзола с голубой плесенью «Нежность» от сыроварни «Сырный Разгуляй».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что фестиваль проходит накануне 10-летия продовольственного эмбарго. За это время регион значительно продвинулся в производстве собственной продукции и заменил многие товары из-за границы.

«Каждый 5-й килограмм сыра в России производят в Подмосковье. Сейчас мы первые в стране по сыру», — сказал Воробьев.