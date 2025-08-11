Бюсты Ленина и Сталина на морском дне: где в Крыму найти самый необычный музей

Стало известно, что связывает «Аллею вождей» в Крыму и Подводный музей в Мексике

Разделенные Черным морем и Атлантическим океаном, «Аллея вождей» в акватории полуострова Тарханкут на северо-западе Крыма и Подводный музей искусств возле мексиканского острова Исла Мухерес находятся в 10 413 км друг от друга. Подводные инсталляции воплощают всемирное стремление человека эффектно дополнить изменчивый мир природы, сообщает «Крымский Журнал» .

Фото - © musaislamujeres.com

«Аллея вождей» в Крыму

С падением советской власти начался массовый демонтаж памятников главам коммунистического режима. Однако энтузиасты решили подарить этим изваяниям новую жизнь.

Любители подводных погружений давно облюбовали море у берегов Тарханкута. Местные известняковые уступы напоминают руины древнего города, ушедшего под воду после катастрофы. Опытные дайверы решили заселить этот «город» символами величественных эпох, канувших в лету.

Первыми на дно отправились бюсты Карла Маркса, Владимира Ленина и его преданных соратников — Иосифа Сталина, Феликса Дзержинского, Сергея Кирова. Так зародилась инсталляция, получившая в народе запоминающееся название «Аллея вождей».

Необычная идея вдохновила дайверское сообщество на дальнейшее преобразование подводного мира. Каждый поклонник Тарханкута считал своим долгом преподнести дар Посейдону. Когда запас политических фигур подошел к концу, решили обратиться к искусству. Так на природных постаментах, густо заросших водорослями, появились деятели искусства: Петр Чайковский, Сергей Есенин, Владимир Маяковский.

Тарханкутская коллекция насчитывает около 60 экспонатов из бронзы, чугуна и гипса, изображающих политических и культурных деятелей. Артефакты расположены на глубине около 15 метров, поэтому уникальные фотографии могут сделать лишь те, кто увлекается дайвингом.

Подводный музей искусств в Мексике

На рубеже тысячелетий, следуя вызовам времени, лидеры природоохранных организаций обеспокоились состоянием моря на популярных мировых курортах. С целью снижения антропогенной нагрузки на коралловые рифы у берегов Мексики, власти решили перенаправить поток дайверов в более интересное место — парк скульптур.

Британскому художнику и инструктору по дайвингу Джейсону Тейлору было сделано заманчивое предложение: украсить своими работами акваторию канкунского курорта. На глубине от 4 до 10 метров мастер установил несколько сотен изваяний, изготовленных из экологически безопасного бетона. Все скульптуры уникальны: они созданы по образу и подобию реальных людей, местных жителей. Их окаменевшие копии создали потусторонний, призрачный мир. Возможно, поэтому у всех обитателей подводного царства закрыты глаза.

В соответствии с концепцией «Безмолвная эволюция» подобраны и названия композиций: «Обещание», «Человек в огне», «Сборщик снов», «Садовница надежды» и даже «Собиратель забытых обещаний».

Скопление застывших фигур выглядит одновременно пугающе и завораживающе. Главное, что сбалансированная экосистема способствует как росту кораллов, так и привлечению множества желающих приобщиться к авангардному искусству.