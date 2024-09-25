Библиотеки Подмосковья развивают туристические маршруты региона

В 2023 году в регионе стали широко использовать понятие «Культурные коды». Это часть концепции креативных индустрий области, включающая возможность использования элементов историко-культурного, нематериального наследия, актуализации краеведческой работы в библиотеках, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

В 57 городских округах выявлено более 1000 Культурных кодов мирового значения: значимые периоды жизни и творчества известных писателей, поэтов и музыкантов тесно связаны с Подмосковьем.

Благодаря наработкам краеведов появились новые востребованные экскурсионные маршруты. Так, в Сергиевом Посаде Центральная библиотека им. В. В. Розанова приглашает пройтись «По Посаду бодрым шагом». В Коломне в библиотеке им. И. И. Лажечникова туристов ждет интерактивная прогулка «Коломна: ароматы с историей» и квест «Тайны Старого города», а в городской арт-библиотеке — «Прогулка по коломенскому Посаду», «Прогулка „Мемориальный парк: вчера, сегодня, завтра“», экскурсия «История Коломенского кремля». В Одинцове в Библиотеке № 1 — «Литературное Одинцово». В Центральной библиотеке Красногорска — «Краеведческие прогулки по Красногорску». Центральная библиотека им. А. П. Чехова в Истре проводит пешеходные экскурсии «А. П. Чехов и Воскресенск», «По улочкам старинного городка», «По местам боевой славы Истры». А в Центральной библиотеке им. Е. Р. Дашковой в Протвино экскурсии по г. Протвино «Город в объятиях сосен», «Научное кольцо Протвино», «Промышленный туризм», «Старая мельница на Протве», «В гости к княгине», «Дорогами вятичей и купцов». За лето библиотечными маршрутами прошло более тысячи туристов. Теплая погода в сентябре способствует продолжению таких прогулок и пешеходных экскурсий и осенью.

Московская Губернская универсальная библиотека регулярно проводит зональные проектные лаборатории по практическому краеведению и продвижению Культурного кода региона. Под руководством замдиректора Губернской библиотеки А. В. Лисицкого участники лаборатории изучают технологии работы с Культурным кодом муниципалитетов, готовят заявки по краеведческим проектам на гранты, знакомятся с проектной методологией, с технологией привлечения ресурсов для реализации проектных инициатив, а также учатся различным приемам в реализации и продвижении краеведческих проектов.

Библиотеки проводят работу по оцифровке местных газет и журналов, чтобы сделать краеведческую информацию более доступной для читателей. Например, на сайте Центральной библиотеки г. о. Пушкинский предоставлен полный доступ к оцифрованным краеведческим изданиям. Там размещены новые медиапродукты библиотеки. Особым спросом пользуется интерактивная карта «Пушкино. Историко-культурное наследие на карте округа». Она набрала уже более 20 тысяч просмотров.

Больше информации по краеведению, туристическим маршрутам и истории региона можно найти в приложении «МОе Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.