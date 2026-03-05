Без жилья и билетов: Emirates потеряла данные застрявших на Маврикии россиян

Больше тысячи застрявших на Маврикии российских туристов не могут вылететь домой, потому что авиакомпания Emirates потеряла их данные в результате атаки иранских БПЛА на офис компании в ОАЭ, сообщает Mash .

Накануне с острова в Россию вылетел борт Emirates с зарегистрированными путешественниками, но он был полупустым, так как многих туристов просто не пустили на рейс. Это произошло из-за того, что в результате иранской атаки у авиакомпании рухнул дата-центр в ОАЭ, а информация о россиянах потерялась.

Тем гражданам, которые отдыхали на острове самостоятельно, без покупки тура, авиакомпания оплатила проживание на два дня, но после краха дата-центра не смогла предоставлять жилье и питание. С такими же трудностями столкнулись туристы на Мальдивах.

У россиян, которые вынуждены оставаться на Маврикии, кончаются деньги — они даже не могут купить билеты домой. В четверг часть туристов перебронировали рейсы на 7 марта, однако в посольстве назвали датой вылета 10–11 марта.

Сейчас на рейс с конечным пунктом в Дубае могут сесть только пассажиры, у которых есть гражданство или резидентство ОАЭ. Транзит через Дубай возможен только при наличии подтвержденного билета на следующий рейс со стыковкой в аэропорту города не больше 6 часов.

Ранее сообщалось, что у застрявших на Маврикии путешественников остается вариант с транзитом через Турцию: перелет для троих человек обойдется приблизительно в миллион рублей, а на ближайшие даты все места уже проданы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.