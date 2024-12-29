Азербайджан ужесточил правила пребывания в стране для россиян
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Кабинет министров Азербайджана принял постановление, по которому ужесточаются правила пребывания в стране для россиян, сообщает ТАСС.
Это постановление подписал премьер-министр страны Али Асадов.
Согласно документу, граждане РФ, а также лица, которые постоянно проживают в России, но не имеют гражданства этой страны, могут находиться в Азербайджане без визы не более 90 дней в течение одного календарного года.
Ранее россияне могли находиться в республике без визы до 180 дней в году.
Ранее лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия должна взять на себя ответственность за падение лайнера Embraer 190, а также выплатить компенсации.