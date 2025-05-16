АТОР опроверг информацию о массовом спросе на туры в Иран

В некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что наблюдается массовый спрос на туры в Иран среди россиян. Интерес к поездкам в страну действительно есть, но немассовый, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) .

Поездки в Иран в РФ почти не рекламируют. Это тормозит рост туристического потока.

Также отпуск в Иране — недешевое удовольствие. В 2024 году экскурсионный тур на шесть ночей на двоих стоил не менее 202 тыс. рублей.

14 мая в Сети появились публикации о том, что россияне якобы массово отправляются на отдых в Иран. Цена туров, питание и проживание там якобы ниже, чем в ОАЭ, Турции и Сочи. Еще сообщалось, что за два года туристический поток в Иран увеличился в три раза.