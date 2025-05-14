Дешевый отдых: россияне массово едут в отпуск в Иран

Туристический поток из России в Иран вырос втрое за 2 года

Россияне массово едут в отпуск в Иран. Стоимость туров, проживание и питание в исламской республике гораздо ниже, чем в Турции, ОАЭ и даже Сочи, сообщает SHOT .

По словам экспертов, за последние 2 года туристический поток в Иран вырос в 3 раза. В текущем году ожидается прирост еще на 30%. Накануне на территории республики заработала платежная система Mir Pay.

В первую очередь в Иран отправляются любители экзотики — они любуются памятниками Древней Персии и прогуливаются по традиционным базарам. Как выяснилось, эти места особенно привлекают любителей шопинга: россияне с удовольствием приобретают ковры ручной работы, специи и ювелирные изделия. Цены здесь на 30–50% ниже, чем в соседних странах.

При этом туристов отпугивают негативный информационный фон и ограничения, такие как запрет на употребление алкоголя и курение, обязательное ношение хиджаба для женщин, а также отсутствие возможности безналичной оплаты.