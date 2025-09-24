АТОР назвала фейком информацию об ограничениях для владельцев виз в Италию

Информация о том, что Италия якобы запретила россиянам с шенгенской визой посещать семь стран Евросоюза, является фейком. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), сообщает ТАСС .

Ранее в СМИ появились новости, что Италия якобы начала запрещать россиянам с шенгенской визой посещать семь европейских стран. Отмечалось также, что в загранпаспорте у гражданина РФ якобы делают соответствующую пометку.

«Однако эта информация не соответствует действительности», — отметили в АТОР.

Вице-президент организации, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян уточнил, что страны не вводили запреты для россиян с биометрическими паспортами. Однако ограничения действуют для граждан РФ с паспортом старого образца, который выдается на пять лет. Эти правила были введены уже давно.

Эксперт Российского союза туриндустрии, гендиректор компании VCP Travel Михаил Абасов добавил, что Италия следует этим принципам. При выдаче шенгенской визы в пятилетний паспорт россиянина ставится отметка, в какие именно страны Шенгенской зоны он не может попасть.

