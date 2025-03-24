Antara: Бали внедряет жесткие правила для путешественников из других стран

Власти провинции Бали в Индонезии опубликовали циркуляр со сводом новых правил для туристов из иных стран. Они регулируют правила поведения приезжающих, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Antara.

От путешественников требуют уважать культуру и традиции Индонезии. Они должны будут надевать скромную одежду при визитах религиозных объектов, достопримечательностей.

Также приезжающие на Бали должны обращаться за услугами к гидам с лицензией. Помимо этого, они должны покупать валюту в официальных обменниках.

Еще от туристов требуют придерживаться правил дорожного движения. Также от них просят не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что некоторые русские туристы подхватили на Бали лихорадку денге.