Antara: Бали внедряет жесткие правила для путешественников из других стран
Власти провинции Бали в Индонезии опубликовали циркуляр со сводом новых правил для туристов из иных стран. Они регулируют правила поведения приезжающих, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Antara.
От путешественников требуют уважать культуру и традиции Индонезии. Они должны будут надевать скромную одежду при визитах религиозных объектов, достопримечательностей.
Также приезжающие на Бали должны обращаться за услугами к гидам с лицензией. Помимо этого, они должны покупать валюту в официальных обменниках.
Еще от туристов требуют придерживаться правил дорожного движения. Также от них просят не садиться за руль в нетрезвом состоянии.
Ранее сообщалось, что некоторые русские туристы подхватили на Бали лихорадку денге.