14 московских школьников и студентов стали участниками Большой арктической экспедиции

В ближайшие две недели ребята будут осваивать территорию Крайнего Севера вместе с известным путешественником, первопроходцем и альпинистом Матвеем Шпаро.

Так, ребята из отряда «Первооткрыватели» совершат лыжный переход от острова Большой до мыса Челюскин по льду моря Лаптевых. А участники отряда «Московские профессионалы» будут возводить мобильный арктический городок, используя профессиональные навыки.

Все участники экспедиции прошли строгий отбор. Им требовалось выучить теорию, узнать все основы от техники безопасности до правил экипировки, а также пройти испытания в условиях, приближенных к арктическим.