Жительница Подмосковья просит Маска вернуть в Tesla отключенные функции

Жительница Подмосковья написала претензию на имя американского предпринимателя Илона Маска. Она просит бизнесмена вернуть в «танцующую» Tesla функции, которые были отключены после начала СВО, сообщает SHOT .

В 2023 году девушка купила красный Model X Long Range за 6,6 млн рублей. После покупки автомобиля выяснилось, что ряд важных функций, которые заявлены в описании, не работает. Например, не функционируют навигация, автопилот, а теперь еще и программное обеспечение.

Хозяйка «танцующей» Tesla недовольна. Девушка надеялась, что при покупке высокотехнологичного авто сможет пользоваться всеми заявленными «фишками». В итоге она написала претензию в адрес Маска.

В письме она утверждает, что могла бы попросить обратно деньги за дорогой автомобиль. Вместо этого она просит вернуть заблокированные функции и нормальное обслуживание автомобилей этой марки в России.

Ранее на севере Москвы посреди дороги сгорел электромобиль Tesla, выпускаемый одноименной американской компанией. Водителю удалось вовремя выбраться из машины и выжить.