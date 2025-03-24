Электрокар от Илона Маска сгорел во время поездки по Москве

SHOT: Tesla сгорела во время поездки по Москве

На севере Москвы посреди дороги сгорел электромобиль Tesla, выпускаемый одноименной американской компанией. Водителю удалось вовремя выбраться из машины и выжить, сообщает SHOT .

Электрокар вспыхнул во время поездки по Ходынскому бульвару. На опубликованных кадрах можно заметить, как машина сгорает дотла посреди дороги.

Пожар распространился на три квадратных метра. Горящий автомобиль уже потушили.

По данным журналистов, сгоревшая Tesla принадлежала 25-летнему мужчине, который занимался видеосъемками.

CEO и сооснователем компании Tesla является американский миллиардер Илон Маск, с недавнего времени ставший главой Департамента государственной эффективности (DOGE) США.