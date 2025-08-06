Жителям Подмосковья рассказали, где купить и как пополнить «Стрелку» и «Тройку»

Пассажиры автобусов «Мострансавто» могут использовать для оплаты проезда транспортные карты «Стрелка» и «Тройка». Компания напомнила о доступных способах их приобретения и пополнения, а также обращают внимание на важные нюансы. На всех автобусных маршрутах Подмосковья действует безналичная система расчетов, наличные к оплате не принимаются. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Приобрести карту «Стрелка» или пополнить ее баланс можно в кассах на автовокзалах и автостанциях Мострансавто, в ж/д кассах ЦППК и МТ ППК, в отделениях «Почта России», а также в некоторых отделениях Сбера. Полный список точек продаж доступен на официальном сайте: https://strelkacard.ru/about/map.

Пополнение также доступно через личный кабинет на сайте «Стрелка. Поехали!», в мобильном приложении карты и в сервисе «Сбербанк Онлайн». Важно учитывать, что данные о зачислении средств могут обновляться в терминалах автобусов от нескольких минут до нескольких часов, поэтому рекомендуется вносить деньги заранее.

Карту «Тройка» можно оформить и пополнить в кассах и терминалах Московского метрополитена, в кассах МЦК, ЦППК и МТ ППК, в автоматах Мосгортранса, в банкоматах ВТБ, а также через терминалы «Московского кредитного банка», «Аэроэкспресс» и «Элекснет». Пополнить баланс также можно в приложениях «Метро Москвы», «Мой умный город», «Сбербанк Онлайн», «СуперТройка» и на сайте «Миллион призов». Напоминаем, что на территории Московской области действует оплата по тарифу «Кошелек».

Помимо транспортных карт, пассажиры могут расплачиваться банковскими или социальными картами. Социальные карты принимаются только для льготных категорий граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.