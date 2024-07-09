Жители Подмосковья могут воспользоваться сервисом #МЫВМЕСТЕ.Логистика

В рамках реализации общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ ассоциация волонтерских центров, «Российские автомобильные дороги» и общероссийское общественное движение «Народный фронт „За Россию“» подписали трехстороннее соглашение об организации сервиса #МЫВМЕСТЕ.Логистика по предоставлению права бесплатного проезда для транспортных средств, перевозящих гуманитарные грузы в новые и приграничные регионы, по платным автодорогам, сообщает пресс-служба организаторов проекта.

Основной целью сервиса является упрощение логистических цепочек по доставке гуманитарных грузов на территории новых и приграничных регионов для поддержки участников специальной военной операции, членов их семей, а также жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Сервисом могут воспользоваться заинтересованные физические лица, общественные объединения, социально ориентированные некоммерческие организации, благотворительные, добровольческие (волонтерские) и иные организации.

Координаторами сервиса в субъектах Российской Федерации являются региональные штабы #МЫВМЕСТЕ. На сегодняшний день к его реализации подключились 43 региона.

При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье продолжается акция «Доброе дело». Она призвана помочь и бойцам на фронте, и семьям, ждущим их дома, и жителям новых регионов.

«„Доброе дело“ придумали ребята из гимназии им. Примакова, <…> акция выросла до невероятных масштабов. Очень быстро к участию присоединились все школы Подмосковья, родители ребят и бизнес, а еще народные артисты, спортсмены, депутаты, военкоры», — сказал губернатор.