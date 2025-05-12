Жители Домодедова жалуются на громкий дрифт по ночам под окнами
Фото - © Sergey Kohl / Фотобанк Лори
Жители подмосковного города Домодедово жалуются на громкий дрифт по ночам под окнами. Гонщики собираются на улице Кирова, 17к1, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По заявлениям местных жителей, дрифтеры устраивают заезды на парковке ТЦ «Лента» поздно ночью. Они катаются вплоть до утра.
Жители пожаловались, что громкий шум мешает им спать. Также пугаются и плачут дети.
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