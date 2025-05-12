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Жители Домодедова жалуются на громкий дрифт по ночам под окнами

Жители подмосковного города Домодедово жалуются на громкий дрифт по ночам под окнами. Гонщики собираются на улице Кирова, 17к1, сообщает Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

По заявлениям местных жителей, дрифтеры устраивают заезды на парковке ТЦ «Лента» поздно ночью. Они катаются вплоть до утра.

Жители пожаловались, что громкий шум мешает им спать. Также пугаются и плачут дети.

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