Смертельные гонки под Иркутском устроил клуб гонщиков на открытие сезона

Нелегальные гонки, где из-за наезда на пешехода умерла 17-летняя девушка в Ангарске Иркутской области, организовал местный клуб драг-рейсеров. Инцидент случился в ночь, когда у организации открывался гоночный сезон, сообщает SHOT .

Клуб проводил заезды на протяжении 10 лет. После случившегося организация закрыла страницы в социальных сетях. Ее Telegram-канал был удален.

После того, как произошло смертельное ДТП, организаторы потребовали у людей не снимать происшествие. Тем, кто опубликовал кадры в соцсети, написали и потребовали удалить запись.

Открыто уголовное дело. 31-летний водитель и организатор заезда, по предварительной информации, 32-летняя Анастасия Ш. задержаны.

Ранее гонщик протаранил толпу зрителей в Ангарске, погибла 17-летняя девушка. Еще несколько человек попали в больницу.