Железнодорожники ликвидируют последствия майской непогоды в Подмосковье

сегодня в 14:21

Железнодорожники продолжают работы по ликвидации последствий аномальной майской погоды в Московской области, сообщает пресс-служба МЖД.

«Железнодорожники задействовали все необходимые ресурсы и силы для борьбы с последствиями аномальной погоды в Подмосковье», — говорится в сообщении.

С ночи 1 мая и в течение пятницы работники МЖД занимаются устранением последствий снегопада в северных и северо-западных районах столицы и Подмосковья. Из-за поваленных деревьев затруднено движение поездов на Савеловском, Рижском и Ярославском направлениях МЖД.

В процессе очистки инфраструктуры и восстановления линий электроснабжения задействованы сотрудники различных подразделений МЖД: путейцы, электромонтеры и диспетчеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе свыше 200 аварийных бригад заняты ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог и железных дорог.

«Все необходимые ресурсы и силы для борьбы с последствиями непогоды развернуты, будем информировать о сроках устранения аварий», — сказал Воробьев.