Ждут больше суток: 300 россиян застряли на Пхукете из-за поломки самолета

сегодня в 12:29

Порядка 300 российских туристов уже больше суток ждут свой рейс Пхукет — Минеральные Воды. Его отложили из-за поломки шасси у самолета, сообщает SHOT .

Изначально вылет был запланирован на 23 февраля в 21:45 по местному времени (17:45 мск). Однако у Boeing 767-300 компании Azur Air выявили поломку стойки шасси.

Самолет не смог вылететь вовремя. В итоге рейс отложили на 33 часа.

В авиакомпании отметили, что вылет состоится 25 февраля в 6:40 по местному времени (2:40 мск). Пассажирам предоставили еду и воду, их расселили по гостиницам.

Между тем авиакомпании завершили плановые вывозные рейсы российских туристов с Кубы, где обострилась ситуация с топливом. На Родину вернулись около 4,3 тыс. соотечественников.

