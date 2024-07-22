Завод «Москвич» остановил работу на две недели

Новые машины не будут выпускать две недели — с 22 июля по 4 августа. По информации «Автостата», с января по март 2024 года россияне купили около 10 тыс. автомобилей «Москвич». Седан «Москвич 6» продали 900 раз, а электронный кроссовер «Москвич 3е» — 700.

Автозавод планирует побить рекорд 2023 года, когда было реализовано более 15 тыс. машин. Так, в 2024 году «Москвич» собирается продать 27 тыс. единиц.

Пока на заводе выпускают только три модели. Среди них кроссовер «3», электромобиль «3е» и седан «6». В конце 2024 года к модельному ряду добавится еще и «Москвич 8» — это кроссовер, рассчитанный на семь мест.

Ранее стало известно, что завод отечественного автобренда продолжит производство электромобилей. В 2024 году с конвейера выпустят 3 тыс. «Москвичей».