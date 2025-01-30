Завершено благоустройство территории возле станции Солнечная МЦД-4

Специалисты завершили работы по благоустройству территории в районе станции Солнечная МЦД-4, расположенной на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, организация удобных подходов и подъездов к ней, условий для быстрой и комфортной пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД», — заявил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр добавил, что в рамках реализации проекта также были благоустроены улицы Попутная и Проектируемый проезд № 5501.

В ходе благоустройства рабочие заменили асфальтовое покрытие на проезжей части и тротуарах, обновили разметку, установили дорожные знаки, перенесли ближе к станции 2 остановки, установили новые фонари, оборудовали пешеходные переходы опорами контрастного освещения и постелили газоны.

Ранее стало известно, что на севере Москвы планируют благоустроить территорию бывшего завода «МиГ».