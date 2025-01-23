Территорию бывшего завода «МиГ» в Москве благоустроят

Фото - © В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На севере Москвы обновят территорию бывшего завода «МиГ». Здесь создадут удобные пространства, где смогут гулять и отдыхать горожане, сообщается на сайте мэра столицы.

Участок расположен возле станций метро «Динамо» и «Петровский парк». Он граничит с Ленинградским проспектом.

Благоустройство проведут в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Так, на участке озеленят свыше 6 га земли. Также здесь обустроят внутриквартальные проезды, зоны отдыха и променада, общественные пространства.

Кроме того, специалисты проложат новые дороги к домам, социальным и другим объектам. Также на территории бывшего завода планируют построить более 2,3 млн кв. м жилой и общественно-деловой недвижимости, соцобъекты.

Так, ранее стало известно, что на участке построят 3 образовательные организации суммарной площадью более 70 тыс. кв. м. Детсады и школы смогут посещать 750 воспитанников и 2,8 тыс. учащихся.

Сейчас в столице есть 302 проекта, над которыми работают в рамках КРТ. Программа реализуется по поручению мэра города Сергея Собянина.