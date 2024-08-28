Затруднения движения ожидаются в 3 частях Москвы 28 августа

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Дептранс: в трех частях Москвы будут 7-балльные пробки вечером в среду

Загруженность дорог в Москве достигнет отметки шести и семи баллов в среду. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Затруднения движения вечером 28 августа будут в трех частях города. Жителям столицы рекомендуется объезжать центральные районы мегаполиса, ТТК и МКАД.

Автомобильных пробок не будет в трех частях города. Водителям рекомендуется ехать по Кутузовскому проспекту, проспекту Багратиона и МСД.

Ранее «КамАЗ» на полном ходу протаранил пробку на МКАД. После этого движение было парализовано.