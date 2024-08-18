На МКАД «КамАЗ» на полном ходу протаранил пробку и парализовал движение
«КамАЗ» устроил массовое ДТП на 45-м км МКАД
Фото - © Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
Грузовик устроил массовое ДТП на 45-м км Московской кольцевой автодороги (МКАД). В настоящее время информации о пострадавших нет, сообщает Газета.ru со ссылкой на столичный Дептранс.
На опубликованных кадрах видно, как «КамАЗ» на скорости влетает в пробку, образовавшуюся в правом ряду внутренней стороны МКАД. Повреждения в ДТП получили минимум 6 автомобилей, среди них машина ЦОДД.
В настоящее время информация о пострадавших уточняется. На месте работают столичные оперативные службы.
Движение транспорта в районе ДТП затруднено, водителей призвали выбирать пути объезда.