На МКАД «КамАЗ» на полном ходу протаранил пробку и парализовал движение

сегодня в 19:11

Грузовик устроил массовое ДТП на 45-м км Московской кольцевой автодороги (МКАД). В настоящее время информации о пострадавших нет, сообщает Газета.ru со ссылкой на столичный Дептранс.

На опубликованных кадрах видно, как «КамАЗ» на скорости влетает в пробку, образовавшуюся в правом ряду внутренней стороны МКАД. Повреждения в ДТП получили минимум 6 автомобилей, среди них машина ЦОДД.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется. На месте работают столичные оперативные службы.

Движение транспорта в районе ДТП затруднено, водителей призвали выбирать пути объезда.