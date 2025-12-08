Заторы на дорогах Подмосковья достигли 6 баллов вечером 8 декабря

Загруженность дорог в Московской области вечером 8 декабря достигла 6 баллов, основные затруднения отмечены на крупных шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основные затруднения движения зафиксированы на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Пятницком, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и пропускать пешеходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.