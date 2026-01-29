Запущен мультимедийный справочник об уходе за автомобилем

Начал работу интерактивный медиапроект , посвященный грамотному обслуживанию автомобиля. Инициатива приурочена к Всемирному дню автомобиля, отмечаемому 29 января. В рамках проекта специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел и технических жидкостей, срокам и периодичности их замены. Интерактивный справочник составлен изданием «Вечерняя Москва» и компанией «Газпромнефть – смазочные материалы».

Ассортимент компании включает более 150 видов моторных масел для разных типов двигателей и условий работы, а также трансмиссионные масла, антифризы и прочие технические жидкости. Рецептуры создаются в собственном научно-исследовательском центре с использованием цифровой платформы «Алхимик», работающей на базе искусственного интеллекта. Готовая продукция проходит испытания не только в собственных и независимых лабораториях, но и в реальных, порой экстремальных, условиях — например, на гоночных трассах.

«Газпромнефть-СМ» выступает экспертом в области цифровых сервисов. Помимо производства смазочных материалов под потребности бизнеса, компания обеспечивает клиентское сопровождение через сеть экспертных центров G-Profi. Современное лабораторное оборудование и системы предиктивной диагностики позволяют на основе всего нескольких капель масла оценить состояние техники и спрогнозировать возможные неисправности на раннем этапе, что помогает снижать расходы на обслуживание. На сегодня сеть насчитывает 40 центров по России, последний из которых открылся на базе Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета в Омске. Накопленный опыт и передовые технологии легли в основу создания федеральной сети станций техобслуживания совместно с одним из крупнейших российских автодилеров — компанией «РОЛЬФ».

Одним из ключевых производственных объектов компании является Московский завод смазочных материалов, расположенный в подмосковном Фрязине. Его мощности позволяют производить 135 тыс. т продукции в год по смешению и 138 тыс. т – по фасовке. Завод выпускает высокотехнологичные моторные, судовые, гидравлические, индустриальные и трансмиссионные масла, универсальные тракторные масла, а также специальные линейки для автопроизводителей. Всего в портфеле — свыше 300 наименований продукции.

«Газпромнефть-СМ» вышла за рамки поставок качественных масел, компания создает комплексные высокотехнологичные решения. Вся наша экосистема — от разработки рецептур с помощью уникальной системы «Алхимик» на основе искусственного интеллекта до работы сети экспертных центров G-Profi — построена на системной цифровизации. Это позволяет обеспечивать партнеров не только инновационными маслами, но и эффективными цифровыми сервисами, которые способны анализировать состояние техники и формировать персонализированные программы сервисного обслуживания», – отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.