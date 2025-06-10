Законопроект о запрете авиакомпаниям ограничивать ручную кладь внесен в Госдуму

В Государственную думу внесен законопроект, по которому авиакомпаниям в России запретят самим устанавливать нормы по весу и габаритам ручной клади, сообщает «Коммерсант» .

Этот документ разработал сенатор Айрат Гибатдинов. Там прописано, что перевозчик не может сам устанавливать нормы, в том числе суммарные, по весу и габаритам ручной клади.

По его мнению, сейчас установленные авиакомпаниями максимальные суммарные габариты ручной клади нарушают российское законодательство. А введение единого максимального веса сделает проще процесс перевозки, а также поможет бороться с недобросовестными перевозчиками.

По федеральным авиаправилам, без доплаты пассажиры имеют право провозить в самолетах рюкзак, дамскую сумку или портфель с вещами, у которых вес и габариты установлены правилами перевозчика, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание для ребенка на время перелета; костюм в портпледе; устройство для переноса малыша; костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, которые использует пассажир и которое имеет габариты, позволяющие безопасно разместить его в салоне.

При этом принятие данного законопроекта не скажется на стоимости авиабилетов. Однако предлагаемый максимальный вес ручной клади в документе не прописан.

Ранее Щербинский суд столицы принял решение обязать российскую авиакомпанию «Победа» увеличить допустимые на ее рейсах размеры ручной клади, так как они крайне малы.