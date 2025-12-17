Загруженность дорог в Подмосковье вечером 17 декабря достигла 8 баллов

сегодня в 18:55

Вечером 17 декабря загруженность дорог в Московской области составила 8 баллов, основные заторы зафиксированы на крупных шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В среду вечером, 17 декабря, дорожная загруженность в Московской области достигла 8 баллов. Наиболее сложная ситуация наблюдается на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Водителям также рекомендовали заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.