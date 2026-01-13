Загруженность дорог в Подмосковье вечером 13 января достигла 5 баллов

сегодня в 19:30

Во вторник вечером, 13 января, загруженность дорог в Московской области составила 5 баллов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, вечером 13 января основные затруднения движения зафиксированы на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, избегать резких маневров и пропускать пешеходов.

В ведомстве подчеркнули, что внимательность на дорогах поможет снизить количество аварийных ситуаций.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.