Загруженность дорог в Подмосковье утром 23 декабря составляла 5 баллов

Утром 23 декабря загруженность дорог в Московской области составила 5 баллов, что на 27,9% ниже среднего показателя прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, утром 23 декабря на дорогах региона находилось более 771 тысячи автомобилей. Это на 27,9% меньше, чем в среднем за прошлый месяц.

Основные затруднения движения зафиксированы на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию, не отвлекаться на телефон и снижать скорость перед пешеходными переходами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.