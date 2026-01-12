Загруженность дорог в Подмосковье утром 12 января составляла 5 баллов

сегодня в 13:44

Утром 12 января загруженность дорог в Московской области составила 5 баллов, что на 39% ниже среднего уровня прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, утром 12 января на дорогах региона находилось более 640 тысяч автомобилей. Это на 39% меньше, чем в среднем за прошлый месяц.

Основные затруднения движения отмечены на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать осторожность за рулем из-за возможных осадков и гололедицы. Водителям рекомендуют не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.