Загруженность дорог Подмосковья во вторник вечером составляет 5 баллов

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Каширском, Варшавском, Минском, Волковском и Можайском шоссе.

Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах в связи с возможными осадками, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Также автовладельцам рекомендуют не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. По возможности минимизировать поездки на личном транспорте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.