Загруженность дорог Подмосковья во вторник утром составляла 4 балла

сегодня в 11:49

Во вторник утром загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На автомобильных дорогах Подмосковья зафиксировано 988 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Ленинградском, Каширском, Пятницком, Минском, Носовихинском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.