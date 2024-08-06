Загруженность дорог Подмосковья во вторник утром составляла 4 балла
Фото - © Медиасток.рф
Во вторник утром загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На автомобильных дорогах Подмосковья зафиксировано 988 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Ленинградском, Каширском, Пятницком, Минском, Носовихинском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.
Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.
Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.