Загруженность дорог Подмосковья в четверг утром составляла 5 баллов

сегодня в 11:34

В четверг утром загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На автомобильных дорогах региона зафиксирован 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Дмитровском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Косинском, Рязанском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.