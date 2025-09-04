Загруженность дорог Подмосковья в четверг утром составляла 4 балла

сегодня в 12:29

В четверг утром загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 6% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассах А-105, М-2 «Крым», М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными, не совершать резких маневров, водить плавно, заблаговременно снижать скорость перед переходами и местами притяжения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.