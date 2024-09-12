Загруженность дорог Подмосковья утром в четверг составила 6 баллов

сегодня в 11:27

В четверг утром загруженность дорог Московской области составляла 6 баллов. На автомобильных дорогах области зафиксировано 1 млн автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ярославском, Ленинградском, Каширском, Варшавском, Носовихинском, Дмитровском, Симферопольском, Волоколамском, Осташковском, Рязанском, Киевском, Пятницком, Боровском, Калужском, Щелковском шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Глава региона также отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.