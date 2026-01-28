Загруженность дорог Подмосковья утром 28 января достигла 5 баллов

сегодня в 11:57

Утром 28 января загруженность дорог в Московской области составила 5 баллов, основные заторы зафиксированы на крупных трассах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, утром 28 января загруженность дорог региона достигла 5 баллов. Наиболее сложная ситуация наблюдается на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать осторожность за рулем, не отвлекаться на телефон, придерживаться скоростного режима и дистанции, а также избегать резких маневров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.