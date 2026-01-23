Загруженность дорог Подмосковья утром 23 января достигла 5 баллов

сегодня в 11:02

Утром 23 января загруженность дорог в Московской области составила 5 баллов, основные заторы зафиксированы на крупных трассах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В пятницу утром, 23 января, уровень загруженности дорог в Подмосковье достиг 5 баллов. Наиболее сложная ситуация наблюдается на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнили водителям о необходимости соблюдать осторожность за рулем. В ведомстве призвали не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.