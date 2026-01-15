Загруженность дорог Подмосковья утром 15 января составила 4 балла

сегодня в 12:43

Утром 15 января загруженность дорог в Московской области составила 4 балла, что на 24% ниже среднего уровня прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, утром 15 января на дорогах региона находилось 811 тысяч автомобилей. Это почти на 24% меньше по сравнению со средними показателями за прошлый месяц.

Основные затруднения движения отмечены в сторону Москвы на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и пропускать пешеходов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.