Загруженность дорог Подмосковья составляла 4 балла утром 13 июня

сегодня в 12:25

13 июня загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. Водителям нужно быть внимательными при перестроениях, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Новорязанском, Носовихинском, Пятницком шоссе и на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.