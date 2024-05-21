Загрутдинов: около 100 км дорог построят в 2024 году за счет бюджета Москвы

В Москве по поручению мэра Сергея Собянина продолжают формировать транспортный каркас. Для этого реализуются крупные инфраструктурные проекты, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

В Москве по поручению мэра Сергея Собянина продолжают формировать транспортный каркас. Для этого реализуются крупные инфраструктурные проекты, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

«Прошедший год ознаменовался открытием движения на Московском скоростном диаметре в черте города. Работы продолжаются на десятом участке южного направления диаметра, который выходит за пределы МКАД. Общая строительная готовность всего объекта превышает 50%», — сказал Загрутдинов в интервью телеканалу «Москва 24».

Он уточнил, что сроки реализации по контракту — IV квартал текущего года.

По словам руководителя департамента, планируется окончить строительство Южной рокады. На данный момент работы приближаются к завершению — из 8 участков построили уже 5. Финальными этапами станут строительство транспортной развязки на пересечении МКАД с улицами Капотней и Верхние Поля, реконструкция Донецкой улицы на участке от Курьяновской набережной до Подольской улицы, строительство участка от 1-го Котляковского переулка до Каспийской улицы.