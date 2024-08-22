Загрутдинов: новый вокзал «Митьково» на МЦД-3 оборудовали лифтами и эскалаторами

Крыло ласточки на новом вокзале «Митьково» в Москве защитит пассажиров от жары

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов напомнил, что 2 августа мэр столицы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозеров открыли городской вокзал «Митьково» на третьем Московском центральном диаметре (МЦД), сообщает «Российская газета».

По его словам, на станции предусмотрели лифты, эскалаторы, платформу, а также закрытый навес в виде крыла ласточки. Такая конструкция поможет защитить пассажиров от жары, а за счет системы обогрева снег не будет скапливаться на крыше зимой, уточнил глава депстроительства.

«Расположенный на границе двух центральных районов города — Сокольников и Красносельского — новый вокзал дает их жителям бесплатную пересадку на Сокольническую и Большую кольцевую линии метро», — подчеркнул Рафик Загрутдинов.

Глава Депстроя Москвы добавил, что после открытия нового вокзала на МЦД-3 транспортная доступность улучшилась для 100 тысяч горожан.