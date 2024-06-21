Загрутдинов: достраивается монолит пересадочного узла станции БКЛ «Авиамоторная»

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Завершаются монолитные работы на пересадочном узле, который соединяет станцию метро БКЛ «Авиамоторная» с одноименной станцией Калининской линии метро. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что для возведения пересадочного узла потребовалось свыше 3,7 тыс. куб. м бетона.

«На текущий момент осталось завершить монолит вентиляционного киоска и технологического проема в покрытии верхнего эскалаторного зала. На будущем пересадочном узле ведутся архитектурно-отделочные работы. В пассажирской зоне укладывают гранитный пол, а в верхнем эскалаторном зале завершают облицовку стен мрамором и гранитом. Кроме того, строители приступили к монтажу потолочного покрытия из реечных алюминиевых панелей», — рассказал Загрутдинов.

Рабочие производят отделку стен и свода в нижнем эскалаторном зале. Устраиваются декоративные водозащитные зонты, инженерные системы и оборудование. Монтируются системы канализации и водопровода, укладываются кабели, монтируются эскалаторы.

На данный момент на объекте проводят обратную засыпку песком котлована верхнего эскалаторного зала. Выполнено более 12 тыс. куб. м — три четверти общего объема.