Задерживаются 40 рейсов: сотни пассажиров застряли в аэропорту Калининграда

В аэропорту Калининграда задерживаются около 40 рейсов из-за непогоды — на город обрушился сильный шторм. Пассажиры застряли в воздушной гавани перед Новым годом, сообщает SHOT .

18 самолетов уже давно ждут своего вылета, еще 21 борт задерживается на прилет. Из-за непогоды одно воздушное судно было вынуждено приземлиться на запасном аэропорте в Санкт-Петербурге.

Также с понедельника были отложены рейсы в Уфу и Пермь. А пассажиры, летящие в Москву, ждут вылета более 8 часов. Еще несколько рейсов отменили.

В Калининграде бушует сильный ветер. Порывы достигают 28 м/с, что мешает взлету и посадке. Пассажирам приходится сидеть в аэропорту или в самолетах часами. Они шутят, что уже готовы встретить Новый год в Калининграде или со стюардессами на борту.

Ранее снежный коллапс парализовал регионы РФ от Сочи до Камчатки. В некоторых городах объявили штормовое предупреждение.

