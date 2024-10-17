За 5 дней рейда «Нелегальное такси» в Петербурге выявили более 3000 нарушений

С 7 по 11 октября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошел рейд, получивший название «Нелегальное такси». В ходе этой операции сотрудники правоохранительных органов выявили около трех тысяч различных правонарушений, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщается, что за пять дней было составлено более 1900 административных материалов в Петербурге и свыше 500 в области.

Основная часть нарушений касалась отсутствия лицензий для осуществления таксомоторной деятельности. В Петербурге по этой причине было оформлено 380 протоколов, а в Ленобласти — 99.

Между тем шесть человек в масках разгромили цех по производству деталей для вертолетов на Кингисеппском шоссе в Санкт-Петербурге.