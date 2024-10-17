Неизвестные разгромили цех по производству деталей для вертолетов в Петербурге

Шесть человек в масках разгромили цех по производству деталей для вертолетов на Кингисеппском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщает Baza .

Это произошло в ночь на 14 октября. Нападавшие были вооружены топорами и молотками.

Как рассказали рабочие завода, которые были в цеху, злоумышленники сначала били станки с помощью подручных средств. Один из нападавших подбежал к сотрудникам предприятия и заставил отдать ему смартфоны.

После погрома неизвестные ушли.

На сегодняшний день на предприятии подсчитывают нанесенный этой атакой ущерб. По одной из версий, нападение на завод могли организовать конкуренты.